Зальцбург, Австрия, 17 августа, 2021, 23:52 — ИА Регнум. 17 августа австрийский «Ред Булл Зальцбург» на домашнем стадионе принимал датский «Брондбю». Матч проходил в рамках последнего четвертого раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1. При этом датчане реализовали свой единственный удар в створ ворот «быков».

Philipp Стадион «Ред Булл Арена»

В дебюте матча 26-летний датский таранный форвард открыл счет после передачи Кевина Менса — 0:1. На 57-й минуте австрийскому клубу удалось сравнять счет благодаря голу Карима Адейми — 1:1. В конце матча вышедший на замену Брендон Эронсон вывел хозяев вперед — 2:1. Голевую передачу записали на Умара Соле.

Статистика матча («РБ Зальцбург"/ «Брондбю»)

Удары 29/2

Удары в створ 10/1

Владение 65%/35%

Угловые 9/0

Нарушения 6/12

Составы команд:

«Ред Булл Зальцбург»: Кён, Ульмер, Соле, Вебер, Кристенсен, Капальдо (Эронсон, 46'), Зайвальд, Камара, Сучич, Адейми (Окафор, 82'), Шешко (Адаму, 77').

«Брондбю»: Хермансен, Макшо, Шиембе, Скиппер, Гаммельби (Квистгаарден, 86'), Менса, Брюус, Френдруп, Слиман, Ухре (Пиндт, 65'), Хедлунд (Павлович, 72').

Ответный матч пройдет 25 августа в Бреннбю (Дания) на стадионе «Брондбю».