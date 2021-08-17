Монако, 17 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. 17 августа в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в рамках первого матча четвертого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 уступил донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1. Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил 23-летний бразильский центральный полузащитник Педро Виктор. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Футбольный клуб «Монако»

Желтые карточки получили Тарас Степаненко и Алан Патрик на 87-й и 90-й минутах матча соответственно.

Бригада арбитров (Нидерланды): Данни Маккели | Хессел Стеегстра | Ян де Врис | Аллард Лидхаут.

25-летний полузащитник сборной России Александр Головин провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Софина Диопа. В текущем розыгрыше на счету российского футболиста 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Составы команд:

«Монако»: Маецкий, Марипан, Бадиашиле, Энрике, Сидибе, Головин (Диоп, 60'), Тчуамени, Фофана (Лукас, 46'), Мартинш (Диатта, 67'), Бен-Йеддер (Боаду, 67'), Фолланд.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Тете (Марлос, 89'), Виктор (Патрик, 46'), Соломон (Коноплянка, 66'), Антонио, Майкон (Степаненко, 74'), Траоре (Сикан, 90').

Статистика матча («Монако» / «Шахтер»)

Удары 12/4

Удары в створ 6/3

Владение 44%/56%

Угловые 8/3

Нарушения 18/4

Ответный матч состоится 25 августа в Харькове на стадионе «Металлист». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.