Скопье, 17 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии вечером 17 августа ввело новые меры по борьбе с коронавирусом.

Флаг Македонии

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, теперь на любой праздник, в любое кафе, в любой бар, на любое мероприятие можно прийти только с сертификатом о вакцинации (необязательно обеими дозами) либо в течение 45 дней после выздоровления от COVID-19, считая день выписки.

Запрещается проведение массовых мероприятий, в которых будут принимать участие свыше 1000 человек, в закрытых помещениях. С 1 сентября для въезда в Северную Македонию потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19. Граждане Северной Македонии, въехавшие на родину без этих документов, будут помещаться на недельный карантин.

Напомним, Северная Македония вновь лидирует по числу смертей среди носителей коронавируса на тысячу граждан.