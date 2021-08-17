Нью-Йорк, США, 17 августа, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Американская метал-группа Anthrax объявила, что в 2022 году отправятся в свой юбилейный тур по Европе и Великобритании в честь 40-летия. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

Легендарные трэш-металисты во главе с Джоуи Белладонной начнут 28-дневний тур в Бирмингеме 27 сентября, а продолжат его в Манчестере, Глазго, Ньюкасле, Лидсе, Ноттингеме, Бристоле и завершат британскую часть огромным лондонским шоу на арене «O2 Academy Brixton» 8 октября.

https://twitter.com/Anthrax/status/1427581169135087616

«Конечно, прошло много времени с тех пор, как мы играли рок-н-ролл в Великобритании и Европе, но мы скоро вернемся, чтобы донести шум до всех вас», — сказал барабанщик Чарли Бенанте.

В прошлом месяце Anthrax провели глобальный стрим в честь своего четвертого десятилетия.