* запрещённая в России организация

18 августа 2021 | Время чтения 27 мин

Фёдор Яковлев, , 00:38 — REGNUM Взятие 15 августа 2021 года столицы Афганистана Кабула отрядами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) весьма символически завершило начатую США и Великобританией 7 октября 2001 года операцию «Несокрушимая свобода»… сокрушительным разгромом её участников. Даже в 1975 году из Вьетнама американцы не спасались таким позорным бегством, как в нынешнем году из Афганистана. При этом, на примерах сравнения деклараций политиков и чиновников самого высокого уровня с фактическими событиями, в очередной раз приходится констатировать, что о вырождении в настоящее время международной дипломатии и политики как таковой можно написать не одну докторскую диссертацию.

Гардез, сентябрь 1987. Второй слева: Шахпур Амадзаи, младший брат президента ДРА Наджибуллы; в центре — Гарзай, сын народного поэта Афганистана Сулеймана Лаека; первый справа — В. Евневич, в то время командир 56-ой ДШБ; третий справа — Ф. Яковлев

Например, на пресс-конференции 8 июля с.г. президент США Джо Байден (Joseph «Joe» Biden) ответил на несколько вопросов по Афганистану:

Джо Байден U.S. Department of Defence

Однако 15 августа США в спешном порядке эвакуировали своих сотрудников посольства в Афганистане именно с крыши своего посольства и с помощью вертолётов.

Впрочем, МИД РФ находится на том же уровне совершенно бездарной некомпетентности, чему свидетельство заявление заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова на брифинге 5 августа с.г.: «Ресурсы на захват и удержание крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отсутствуют, их наступление постепенно начинает выдыхаться»?! И это за 10 дней до взятия Кабула отрядами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)!

Стоит отметить ещё одну совершенно идиотскую ситуацию, в которую буквально вляпались США в результате своей бездарной внешней политики и самоуверенности. В октябре 2001 года операцию «Несокрушимая свобода» США начинали вместе с Великобританией, затем были созданы Международные силы содействия безопасности (International Security Assistance Force, — ISAF), в которых принимали участие военнослужащие почти 50 стран, а 1 января 2015 года их сменила операция «Решительная поддержка» (Resolute Support Mission), — небоевая миссия NATO по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, в которой принимали участие военнослужащие 38 стран, но которые в мае-июле с.г. весьма вовремя успели Афганистан покинуть, предоставив тем самым США принять весь позор бегства исключительно на себя.

К настоящему моменту США пребывают в Афганистане 19 лет и полных 8 месяцев, и хотя часть военнослужащих пока ещё находятся на территории Афганистана, охраняя осаждённый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кабульский аэропорт, итоги пребывания США в Афганистане уже очевидны и, естественно, их уже можно сравнивать с итогами пребывания в Афганистане Советского Союза с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года, т. е. , — 9 лет и 64 дня. И здесь сравнение явно не в пользу США, — вышедшие в феврале 1989 года из Афганистана советские войска оставили абсолютно стабильное работоспособное правительство, законность которого никем и никогда не оспаривалась, к тому же пользовавшееся поддержкой большей части населения Афганистана. Правительство президента ДРА Мохаммада Наджибуллы, вопреки некоторым пессимистическим прогнозам недоброжелателей, не только не рухнуло сразу после вывода советских войск, оно даже не утратило дееспособности ни во время сокращения советских войск, начавшегося в мае 1988 года, ни во время их вывода, начавшегося в августе 1988 года, ни даже после их окончательного вывода 15 февраля 1989 года. На протяжении более чем трех лет (до 16 апреля 1992 года) правительство Наджибуллы продолжало самостоятельно и абсолютно уверенно руководить государством, без военной поддержки советской армии, исключительно на условиях материально-технической помощи со стороны СССР.

Мохаммад Наджибулла

Более того, уже весной 1989 года правительство Наджибуллы прошло серьёзнейшее испытание на прочность широкомасштабным наступлением объединенных сил афганской оппозиции при поддержке пакистанских воинских подразделений в районе города Джелалабад, которое было успешно отражено исключительно силами афганской народной армии, после чего даже наметился спад интенсивности боевых действий со стороны моджахедов всех мастей, находившихся на содержании США и ряда других стран. И можно с абсолютной уверенностью утверждать, что, при условии невмешательства во внутренние дела Афганистана, в этом государстве могло бы надолго установиться относительное спокойствие, тем более что вместе в выводом советских войск у оппозиции исчез основной пропагандистский козырь в виде обвинений правительства Наджибуллы в иностранном присутствии на территории государства.

Однако ни США, ни их сателлиты не могли допустить укрепления правительства, тесно сотрудничавшего с СССР, и продолжали активные действия по его свержению. Впрочем, решающую роль в негативном для правительства Наджибуллы развитии ситуации сыграла не столько активность США и их марионеток, сколько циничное и подлое предательство вечно пьяного президента РФ Бориса Ельцина, прекратившего с 1 января 1992 года поставки правительству Наджибуллы вооружения, боеприпасов и ГСМ. Как следствие, 16 апреля 1992 года в Кабуле произошел государственный переворот, приведший к свержению президента ДРА Наджибуллы, поскольку его правительство объективно не могло самостоятельно противостоять моджахедам, на финансирование которых только США ежегодно тратили свыше $500 миллионов. Ещё большую сумму составляли материально-финансовые вливания противникам Наджибуллы со стороны ряда арабских и европейских стран. Впрочем, моджахеды, несмотря на щедрую финансовую поддержку со стороны своих спонсоров, недолго продержались у власти, и 27 сентября 1996 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя, как и в 2021 году, взяли Кабул и основали Исламский Эмират Афганистан, в котором были установлены законы шариата в самой жёсткой форме.

Борис Ельцин и Билл Клинтон White House Photograph Office

15 августа с.г. известный британский колумнист Род Лиддл (Roderick «Rod» Liddle) в газете The Sunday Times в статье под красочным заголовком «Выбраться к черту из Афганистана — это не предательство. Нас там никогда не хотели» хоть и вынужденно, но откровенно признал:

«У меня нет иллюзий в отношении бывшего Советского Союза, но есть основания утверждать, что афганское правительство во главе с советской марионеткой Мохаммадом Наджибуллой было лучшим из тех, что страна имела за несколько сотен лет. Но как мы ругали СССР за его вторжение и вливали деньги в исламистскую оппозицию!»

Несколько запоздалое прозрение через 25 лет после убийства талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наджибуллы, тем более что своё отношение к периоду руководства Афганистаном Наджибуллы сами афганцы высказали ещё в мае 2008 года, когда по инициативе популярной кабульской радиостанции «Ватанджар» («Соотечественник») и при поддержке операторов мобильной связи в прилегающих к Кабулу пяти афганских провинциях был проведён соответствующий телефонный опрос, в котором в течение недели приняли участие около 10 тысяч человек.

На мобильные телефоны афганцев поступал вопрос: «Какой из политических режимов прошлого и настоящего времени вы считаете соответствующим вашим интересам?». В качестве ответа предлагалось выбрать один или несколько из пяти предложенных правящих режимов последних лет, начиная от правительства Наджибуллы и включая бывшего в то время президентом Хамида Карзая.

Бурханутдин Раббани

После этого голосования такие опросы в Афганистане больше не проводили, поскольку уж слишком наглядной была оценка со стороны афганского народа правительства Наджибуллы, которое свергли при непосредственном участии США и других западных государств.

Впрочем, в такой оценке правительства Наджибуллы нет ничего удивительного, — в 1979 году, на момент ввода советских войск, в Афганистане было свыше 90% неграмотных. Менее чем за 10 лет тысячи афганцев получили высшее образование, сотни тысяч — среднее, в том числе и в советских учебных заведениях, миллионы афганцев научились читать и писать, преодолев вековую неграмотность. Оказывалась также государственная поддержка мелкому и среднему бизнесу, несмотря на ряд допущенных ошибок, развивалось сельское хозяйство. Именно благодаря этим мерам и была обеспечена стабильность в государстве после вывода советских войск. Т. е. Советский Союз, несмотря на множество ошибочных решений, как принципиальных, так и сугубо тактических, особенно в политико-информационном плане, в конечном итоге достаточно успешно решил поставленные задачи, — помог правительству частично преобразовать и в определённой мере консолидировать афганское общество, привлечь на его сторону значительную часть духовенства, создать вполне боеспособную армию, действенные органы безопасности и полицию и после этого постепенно начал сначала сокращение, а затем и вывод своих войск.

Увы, но к большому сожалению, в настоящее время ни одно государство в мире не способно оказать такую всестороннюю поддержку народу Афганистана, как по объективным, так и по субъективным финансовым и общественно-политическим причинам. В СССР было несколько среднеазиатских мусульманских республик, через которые и пропускалась основная масса афганцев, включая афганское духовенство, после чего большинство из них они становилось симпатизантами СССР и социалистического строя, с чем и возвращались обратно в Афганистан. Несмотря на достаточно большое количество приезжающих в советские мусульманские республики афганцев и их разные политические убеждения, они не представляли опасности, поскольку не могли создать в СССР некую критическую массу, способную изменить или даже хоть как-то повлиять на политическую ситуацию в СССР или найти единомышленников по экстремистским настроениям. Кроме того, во время пребывания в СССР афганцы находились под пристальным наблюдением местных органов КГБ.

Таким образом, главное, что удалось сделать СССР за эти менее чем 9 лет, это помочь правительству изменить общественно-политическое и даже религиозное сознание большого количества афганцев, поскольку даже большинство афганских мулл, посмотрев на то, как и живут муллы в советских среднеазиатских республиках, становились по возвращении в Афганистан явными или в определённой степени скрытыми, но приверженцами новой афганской власти либо хотя бы не категорическими её противниками, что передавалось миллионам афганских мусульман и стало одной из основных причин стабильности правительства Наджибуллы, который к тому же провозгласил политику национального примирения и предложил своим противникам в целях прекращения братоубийственной войны создать правительство национального согласия, однако получил категорический отказ.

Ахмад Шах Масуд

А вот США эту проблему не только не смогли, но даже не собирались решать даже за вдвое больший срок пребывания в Афганистане, что хорошо видно из заявлению Джо Байдена 14 августа с.г.:

«За 20 лет участия нашей страны в войне в Афганистане Америка направила туда своих лучших молодых мужчин и женщин, инвестировала почти $1 трлн, обучила более 300 000 афганских военнослужащих и полицейских, снабдила их самой современной военной техникой и поддерживала их военно-воздушные силы в рамках самой продолжительной войны в истории США. Ещё один год или ещё пять лет военного присутствия США не изменили бы ситуацию, если афганские военные не могут или не хотят удерживать под контролем свою собственную страну. И бесконечное американское присутствие в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым».

И Байден абсолютно прав в том, что «ещё один год или ещё пять лет военного присутствия США не изменили бы ситуацию», поскольку ни до самого Байдена, ни до его предшественников на посту президента США, как и до их администраций, за все эти 20 лет так и не дошло, что без изменения сознания определённой части населения Афганистана, без осознания ими, что власть, которую они должны защищать, это их власть, этой власти не помогут никакие триллионы долларов. И суть уже очевидной победы в Афганистане «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в его поддержке населением, что хорошо показывают результаты опроса 2008 года, а в нежелании населения Афганистана поддерживать власть, навязанную ему американцами, которая так и не стала ему своей даже за 20 лет присутствия США в стране и потраченный триллион долларов.

А заявление Байдена 16 августа с.г. показывает, что США действительно не собирались помогать Афганистану в построении стабильного государства:

«С самого начала наша миссия в Афганистане не задумывалась как государственное строительство. Никогда не предполагалось, что она будет включать создание единой, централизованной демократической страны. Нашим единственным жизненно важным предметом национального интереса в Афганистане остается сегодня то, что было всегда: предотвращение террористического нападения на территории США. Я много лет утверждал, что наша миссия должна быть сосредоточена исключительно на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с повстанцами или построении государства».

Эгоистично, но откровенно и показательно для тех, кто ещё по наивности рассчитывает на помощь США.

Что касается пафосного утверждения Байдена о том, что Америка «обучила более 300 000 афганских военнослужащих и полицейских, снабдила их самой современной военной техникой и поддерживала их военно-воздушные силы», то следует отметить, что США просто не способны кого-либо эффективно обучать, и Байден должен был об этом помнить. Летом 2014 года бывший в то время президентом США Барак Обама (Barack Obama), при котором Байден все два срока его президентства был вице-президентом, анонсировал программу подготовки сирийских наземных сил к борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и войсками Асада, обещая обучать и оснащать ежегодно около 5 тысяч специально отобранных бойцов. На этот проект, рассчитанный на три года, было выделено $500 миллионов, однако подготовленные инструкторами США бойцы формирования под громким названием «30-я дивизия» (Division 30), как правило, либо были моментально разгромлены в первом же бою, либо в полном составе вместе с вооружением сдавались боевикам группировки «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящей в «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

А на слушании о ходе выполнения программы в Комитете Сената США по вооружённым силам 16 сентября 2015 года на вполне закономерный вопрос о количестве уже успешно подготовленных бойцов, глава Центрального командования США генерал Ллойд Остин (Lloyd Austin) растерянно произнёс: «Мы можем говорить о четырёх или пяти»?! После столь оглушительного и позорного провала уже 9 октября министр обороны США Эштон Картер (Ashton Carter) объявил о прекращении программы подготовки бойцов «30-й дивизии», а самому Обаме 11 октября 2015 года по этому поводу в популярной телепрограмме «60 минут» пришлось пережить весьма неприятное для него интервью, больше похожее на допрос с обвинительным уклоном, в ходе которого ведущий программы Стив Крофт (Steve Kroft) не только не подыгрывал Обаме, а прямо назвал ситуацию с подготовкой бойцов «30-й дивизии» в Турции «большим конфузом» и заявил Обаме:

«Вы получили от Конгресса полмиллиарда долларов на обучение и оснащение 5 тысяч человек, а в итоге, по данным командующего Центральным командованием, вы подготовили 50 человек, причем большинство из них либо погибло, либо дезертировало».

Сколько предстоит выслушать Байдену по поводу впустую потраченного на Афганистан триллиона долларов, даже сложно представить.

Что касается движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то после свержения правительства Наджибуллы между основными его противниками развернулась ожесточённая, в том числе вооружённая, борьба за место в Кабуле, которая не принесла в страну долгожданного мира. Такая ситуация не устраивала, в первую очередь, соседний Пакистан, который остро нуждался в безопасных транспортных коридорах через территорию Афганистана для торговли со среднеазиатскими государствами, получившими независимость после распада СССР, не говоря уже о реальной возможности прокладки нефтепровода из Туркменистана в пакистанский порт Карачи. Поэтому, потеряв надежду на примирение противоборствующих в Кабуле группировок, пакистанские спецслужбы, взрастившие за американские деньги движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сумели убедить Беназир Бхутто, бывшую в то время премьер-министром Пакистана, и западных дипломатов в том, что именно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут обеспечить в Афганистане стабильность, в результате которой Пакистан и Запад получат прямой доступ к среднеазиатским рынкам. США незамедлительно ухватились за это предложение, поскольку оно весьма способствовало реализации их давних планов по установлению контроля над каспийской нефтью.

Получив соответствующие санкции и весьма щедрое финансирование, в 1996 году вооруженные отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в Афганистан с территории Пакистана и под лозунгами о необходимости наведения порядка в стране и прекращения гражданской войны без боя прошли от Джелалабада до Кабула. Президент Афганистана Раббани и премьер-министр Гульбеддин Хекматьяр из Кабула сбежали, а один из самых популярных лидеров моджахедов Ахмад Шах Масуд также без боя вывел свои отряды в Панджшерское ущелье и укрылся на базах, оставшихся со времён войны с советскими войсками. После взятия Кабула 27 сентября 1996 года группа вооруженных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила миссию ООН, арестовав находившихся там Наджибуллу и его брата Шахпура Ахмадзаи и подвергнув их жесточайшим пыткам, повесила напротив президентского дворца Арг в центре Кабула.

Автор этих строк лично знал обоих братьев, старшего Наджибуллу по периоду работы во время второй командировки в 1980 году в составе группы спецназа КГБ СССР «Зенит» в личной охране бывшего в то время президентом ДРА Бабрака Кармаля, при котором Наджибулла или, как его тогда называли — Наджиб, возглавлял Службу государственной безопасности Афганистана ХАД (Хедматэ эттэлаате доулати — Служба государственной информации). А младшего Шахпура по периоду работы зональным советником оперативных батальонов по борьбе с бандитизмом МГБ ДРА во время четвёртой командировки в 1987 году. В одном из батальонов Шахпур вместе с сыном министра по делам национальностей и провинций ДРА, народного поэта Афганистана Сулеймана Лаека Гарзаем проходил военную службу в Гардезе (провинция Пактия).

Вскоре «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировал более 90% территории Афганистана, но мира на афганскую землю это не принесло, поскольку лидеры других группировок ни на какие переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не шли, увидев в смерти Наджибуллы и свою судьбу. Соответственно, не сбылись американо-пакистанские экономические проекты, ради которых всё и затевалось. Тем не менее переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о возможности строительства нефтепровода из Казахстана и Туркмении в Карачи через территорию Афганистана продолжались до середины 2001 года. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвинив США в двуличии, поскольку представитель США вел также переговоры в Риме с бывшим королем Афганистана Захир Шахом, которому было предложено вернуться в страну и вновь возглавить её, свои переговоры с США прервали.

Захир Шах

После «черного вторника» 11 сентября 2001 года руководство США обвинило «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прямой причастности к террористическому акту и приняло решение ликвидировать движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организацию «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, по их мнению, фактически контролировала это движение. В результате 7 октября 2001 года началась операция «Несокрушимая свобода», трансформировавшаяся затем в ISAF и RSM, но несмотря на смену форм, названий и количество стран-участниц через 20 лет привела к триумфальному возврату «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане. Но по-другому и не могло быть, поскольку «боевые действия», если их, конечно, можно таковыми назвать, сил ISAF в основном заключались в сидении по своим гарнизонам и периодическом прочёсывании их окрестностей. Для «подавления сил противника», как правило, применялись массированные артиллерийские и бомбовые удары, которые наносились либо на основании данных агентуры из числа афганцев, либо на основании данных беспилотников и космической разведки.

В первом случае эти удары, как правило, наносились по пустынной местности, где противника либо уже не было, либо вообще никогда не было, поскольку так называемая афганская «агентура» в большинстве случаев предоставляла заведомо ложные сведения, так как для афганцев, вследствие того, что эти сведения неплохо оплачивались, это стало одним из средств заработка. Поэтому афганцами были созданы десятки лже-резидентур, в том числе подконтрольные непосредственно талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых одни имитировали деятельность террористов, другие «доносили» силам ISAF о «базах» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а третьи «подтверждали» результативность ударов по этим «базам», создавая видимость якобы «независимых» источников информации. Руководство частей ISAF в большинстве случаев на это сознательно закрывало глаза, поскольку ему это тоже было выгодно для имитации «эффективности» своих «боевых» действий.

Во втором случае удары механически наносились по обнаруженным скоплениям людей, подпадающих под признаки террористов, поэтому под эти удары чаще всего попадали мирные жители, собравшиеся на свадьбу, похороны либо по другому поводу. Например, 3 октября 2015 года ВВС США нанесли удар по больнице международной организации «Врачи без границ» в Кундузе, в которой находились около 200 человек, из них 30 погибли. Впрочем, по большому счёту, силы ISAF, введённые в Афганистан для разгрома «международного терроризма», эту задачу фактически и не собирались решать, поскольку её практическое выполнение неизбежно привело бы к увеличению потерь, которых даже при такой, «окопной» тактике избежать не удавалось.

В результате только бомбёжки и артобстрелы не решили, да и не могли решить ни военные, ни тем более внутригосударственные проблемы и, соответственно, не принесли в страну необходимой стабильности. А вместо развития бизнеса и сельского хозяйства возросло до небывалых за всю историю Афганистана размеров производство наркотиков. На него сейчас приходится порядка 80% мирового производства опиума-сырца и реализуемого в России и Европе 80−90% героина, обеспечивая, по разным данным, от 70 до 80% мирового производства опиума. В этой сфере занят практически каждый четвёртый трудоспособный афганец. Вполне естественно, растёт потребление наркотиков и внутри Афганистана, особенно среди молодёжи. В принципе, сбылось предсказание Наджибуллы, которое он сделал одном из своих последних интервью The New York Times: «Если фундаментализм возобладает в Афганистане, то война будет продолжаться долгие годы, а страна превратится в центр мировой контрабанды наркотиков и терроризма».

Афганцы U.S. Army

Кроме того, необходимость регулярного снабжения своих частей в Афганистане заставило США и НАТО платить за доставку грузов… «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дело в том, что большую часть продовольствия, медикаментов, горюче-смазочных, строительных и других материалов для жизнеобеспечения контингентов США и НАТО в Афганистане транспортировали через территорию Пакистана. Доставленные в пакистанский порт Карачи, грузы перегружались на автомашины и группами по 60−100 машин уходили на север, к афганской границе, и далее в Кабул. В отличие от советских войск, доставлявших грузы самостоятельно, НАТО согласно существующей практике заключало договоры на доставку всех видов грузов, иногда даже военного предназначения, с крупными коммерческими, в основном европейскими, фирмами. Они, в свою очередь, не мудрствуя лукаво, нанимали для транспортировки грузов и их охраны по территории Пакистана и Афганистана местные фирмы, которые либо просто платили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за проход по контролируемой ими территории, либо вообще являлись фирмами, созданными самими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Таким образом, немалая часть средств, выделенных странами НАТО на борьбу с теми же талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), практически незамедлительно попадала непосредственно к самим талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом, согласно информации лондонской газеты The Times, которая провела собственное расследование, общий объем выплат фирм, занимающихся перевозкой грузов, движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мог достигать четверти всех средств, выделяемых НАТО на транспортировку грузов. Итоговая сумма достигала достаточно внушительных размеров, поскольку только за один грузовик, перевозящий груз по Афганистану, ISAF платили перевозчику примерно $1000. Учитывая сотни тысяч тонн грузов различного предназначения, заработок талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мог составлять свыше $500 тысяч в месяц. При этом столь щедрая плата талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за возможность доставки грузов абсолютно не исключала нападений на колонны грузовиков, потери от которых составляли до 40% (!) всех перевозимых грузов. Поскольку транспортные компании вынуждены были информировать о размерах и маршрутах доставки грузов, то планирование и осуществление нападений особых трудностей не представляло, тем более что зачастую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сами указывали перевозчикам маршрут, по которому надо было везти грузы.

Получается довольно «занятная» картина «борьбы с терроризмом», согласно которой США не только исправно снабжали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продовольствием, медикаментами и другими товарами все 20 лет своего пребывания в Афганистане, но ещё и платили ему за это немалые деньги. После этого не удивляет огромное количество вооружения и боевой техники, которое США «подарили» тому же «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве трофеев. Впрочем, и это скорее уловка, чем недочёт, — в июне 2014 года при взятии иракского города Мосул боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили склады с огромным количеством оружия и техники, в том числе 2300 новеньких бронемашин «Хамви» (HMMWV), стоявших на открытой площадке. И не было никаких проблем, например, их разбомбить, чтобы привести в негодность хотя бы часть из них, но США предпочли «подарить» их боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целости и сохранности.

Увы, приходится констатировать, что в результате американских стараний в настоящее время в Афганистане, кроме «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нет движений и лидеров, обладающих достаточной силой, чтобы возглавить государство, а это означает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова ввергнут его в средневековье. Во всяком случае, корреспондент CNN в Афганистане Кларисса Уорд (Clarissa Ward) после предупреждения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже ведёт свои репортажи из Кабула в хиджабе. А как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступают с несогласными с их политикой, они наглядно показали на примере Наджибуллы, его брата Шахпура и тысяч других афганцев, жестоко казнённых за нарушение законов шариата. Поэтому сил, желающих «объединяться» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Афганистане практически нет, так же как и нет сил, способных им реально противостоять, а исторический шанс наиболее возможного примирения в Афганистане в 1990—1992 гг. при президенте Наджибулле безвозвратно упущен в угоду имперским амбициям США, стремящихся везде любой ценой доказать своё превосходство.

Американские солдаты в Афганистане U.S. Air Force

Что касается международной реакции на победу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то официальная достаточно предсказуема, — 17 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы», хотя и подчеркнул: «Но речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Да и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24» заявил:

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство. Мы исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдают договоренности». Остаётся только понаблюдать за тем, хватит ли у боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терпения не сорваться в очередной виток жестоких репрессий в отношении своих противников хотя бы до его исключения из списка террористических организации Совбеза ООН, что является препятствием для его официального признания другими государствами, или ему будет достаточно и просто официальных контактов без всякого признания».

Гораздо интереснее и опаснее будет неофициальная реакция на события в Афганистане, поскольку настолько показательная и убедительная победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не просто над США и НАТО, а над международной военной коалицией, насчитывающей почти 50 стран, вне всякого сомнения, послужит мощным стимулом и вдохновляющим примером для многих сепаратистских, террористических и прочих подобного рода движений во всём мире.