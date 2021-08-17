Нарьян-Мар, 17 августа, 2021, 23:43 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе единовременные выплаты к 1 сентября получили родители 6400 детей. Всего в регионе выплату должны получить родители восьми тысяч школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ПФР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьники

«Те родители, которые ещё не обратились с заявлением на выплату, могут оформить его до 1 ноября 2021 на Едином портале государственных услуг. Если за выплатой обращается опекун ребёнка, то подать заявление необходимо непосредственно в клиентскую службу Пенсионного фонда в НАО, предварительно записавшись на приём», — уточнили в отделении ПФР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, единовременной поддержкой в размере 10 тысяч рублей могут воспользоваться семьи с детьми от 6 до 18 лет. Также помощь получат родители детей с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам, вне зависимости от доходов семей.