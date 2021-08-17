Приштина, , 23:42 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 17 августа провел встречу с послом Австрии в Приштине Кристофом Вайдингером.

Австрия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стало двустороннее сотрудничество.

Курти поблагодарил Австрию за щедрую помощь в сфере экономического развития, которая важна для возвращения к нормальной жизни после пандемии. В ответ посол пообещал оказывать поддержку правительству и народу Косово.

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