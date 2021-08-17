Тирана, 17 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 16 августа сообщил о том, что в страну прибыли еще 44 460 доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети Facebook. С начала пандемии в Албанию прибыли 1 845 660 доз вакцины. В ходе массовой вакцинации было произведено свыше одного миллиона трехсот тысяч инъекций. Более полумиллиона человек вакцинированы полностью.

Тем не менее, в стране отмечается рост числа заболевших коронавирусом. По данным министерства, всего в Албании выявили 136 598 случаев заражения коронавирусом. 130 755 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2468 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — 17 августа.