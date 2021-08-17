Нью-Йорк, США, 17 августа, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Американский именитый режиссер фильмов ужасов Джон Карпентер, а также Коди Карпентер и Дэниел Дэвис объявили о выпуске своего оригинального саундтрека к фильму «Хэллоуин убивает». Саундтрек должен выйти в один день с фильмом — 15 октября. В альбом вошла новая песня «Unkillable», выпущенная вместе с анонсом саундтрека на странице режиссера в инстаграме.

Иван Шилов ИА REGNUM Фильм «Хэллоуин»

https://www.instagram.com/p/CSrl5oZn_IV/

Джон Карпентер, режиссер и композитор оригинальной части «Хэллоуина», вернулся во франшизу впервые с 1982 года, когда вышел «Хэллоуин III». Режиссером «Хеллоуин убивает» стал Дэвид Гордон Грин, в фильме также примет участие кинозвезда Джейми Ли Кертис.

Последний альбом Карпентера «Lost Themes III: Alive After Death» вышел в начале этого года.