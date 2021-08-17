Режиссер Джон Карпентер анонсировал саундтрек для фильма «Хэллоуин убивает»
Нью-Йорк, США, 17 августа, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Американский именитый режиссер фильмов ужасов Джон Карпентер, а также Коди Карпентер и Дэниел Дэвис объявили о выпуске своего оригинального саундтрека к фильму «Хэллоуин убивает». Саундтрек должен выйти в один день с фильмом — 15 октября. В альбом вошла новая песня «Unkillable», выпущенная вместе с анонсом саундтрека на странице режиссера в инстаграме.
https://www.instagram.com/p/CSrl5oZn_IV/
Джон Карпентер, режиссер и композитор оригинальной части «Хэллоуина», вернулся во франшизу впервые с 1982 года, когда вышел «Хэллоуин III». Режиссером «Хеллоуин убивает» стал Дэвид Гордон Грин, в фильме также примет участие кинозвезда Джейми Ли Кертис.
Последний альбом Карпентера «Lost Themes III: Alive After Death» вышел в начале этого года.
Джон Карпентер — американскийкинорежиссёр, сценарист, продюсери кинокомпозитор. На протяжении почти сорокалетней кинокарьеры Карпентер снял ряд фильмов в жанрах ужасов и научной фантастики, некоторые из которых за эти годы получили мировое признание и культовый статус. Его стиль и влияние на жанр послужили тому, что режиссёр получил статус «мастера ужасов».