Дортмунд, Германия, 17 августа, 2021, 23:26 — ИА Регнум. 17 августа в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» мюнхенская «Бавария» в рамках финала Суперкубка Германии 2021 одержала победу над «Боруссией» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fcbayern.com Победа «Баварии»

Забитыми мячами в составе мюнхенской команды отметились Роберт Левандовски (41' Серж Гнабри, 74' Корентен Толиссо) и Томас Мюллер (49'). Единственный мяч «шмелей» на 64-й минуте встречи забил 32-летний немецкий фланговый нападающий Марко Ройс. Голевую передачу на свой счет записал Джуд Беллингем.

Желтые карточки получили Никлас Зюле (23'), Марко Ройс (25'), Махмуд Дауд (32'), Лерой Сане (83') и Эрик-Максим Шупо-Мотинг (90+3'). На матче работала бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном.

Составы команд:

«Боруссия»: Грегор Кобель, Нико Шульц, Мануэль Аканджи, Аксель Витсель, Феликс Пасслак (Мариус Вульф, 84'), Махмуд Дауд, Джованни Рейна (Марко Пашалич, 78'), Джуд Беллингем (Рейниер Карвальо, 84'), Марко Ройс, Эрлинг Холанд, Юссуфа Мукоко (Дониэлл Мален, 58').

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Йосип Станишич (Буна Сарр, 87'), Леон Горецка, Серж Гнабри (Корентен Толиссо, 73'), Кингсли Коман (Лерой Сане, 49'), Томас Мюллер (Джамал Мусиала, 73'), Роберт Левандовски (Эрик-Максим Шупо-Мотинг, 88').

Статистика матча («Боруссия"/ «Бавария»)

Удары 7/15

Удары в створ 5/5

Владение 48%/52%

Угловые 5/6

Нарушения 13/13

«Бавария» продлила победную серию в матчах с дортмундской «Боруссией» до шести подряд. В последний раз «шмели» обыгрывали мюнхенскую команду 3 августа 2019 года в матче за Суперкубок Германии (2:0). Забитыми мячами в той встрече отметились Пако Алькасер (48' Джейдон Санчо) и Джейдон Санчо (69' Рафаэль Геррейру).