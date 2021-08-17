Челябинск, 17 августа, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Более 68 тысяч единиц немаркированных и контрафактных товаров изъяли сотрудники Челябинской таможни с начала года, сообщили 17 августа в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни

Отмечается, что в основном без маркировки оказывались такие товары как туалетная вода, обувь и одежда. За семь месяцев 2021 года ведомством проверено полторы тысячи автомобилей.

Также челябинские таможенники изъяли из торгового оборота на территории области 120 тысяч пачек сигарет и четыре тысячи бутылок спиртного без акцизных марок.

За нарушения в области таможенного законодательства Челябинская таможня с начала года возбудила 1848 дел об административных правонарушениях, причём было выписано штрафов на сумму три с половиной миллиона рублей.

Напомним, 17 августа Челябинская таможня отметила своё 32-летие.