Лос-Анджелес, США, 17 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Американская актриса и певица Уиллоу Смит, дочь именитого голливудского актера Уилла Смита, поделилась лайв-записью новой песни «Lipstick», вошедшей в ее четвертый студийный альбома «lately I feel EVERYTHING». Видео выступления доступно на официальном YouTube-канале 20-летней исполнительницы.

Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США Уилл Смит

В новом клипе певица выступает вместе с барабанщиком поп-панк-группы Blink-182 Трэвисом Баркером и двумя гитаристами, напоминая о смене жанрового вектора в своей музыке. Баркер за последние пару лет стал известен своей творческой активностью в отношении молодых музыкантов, тянущихся к рок-экспериментам, и уже не раз кардинально менял звучание таких исполнителей, как Machine Gun Kelly, KennyHoopla и рэпера nothing.nowhere. WILLOW не стала исключением, Трэвис Баркер принял участие в записи почти половины нового альбома артистки, начинавшей свою карьеру в жанре современного ритм-н-блюз.

В прошлом месяце Уиллоу рассказала о своих переживаниях, связанных с приступами тревоги на сцене, в разговоре с молодой звездой британской рок-сцены Yungblud.