Лондон, , 23:08 — REGNUM Истребители Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании были подняты на перехват российского истребителя Су-24 над акваторией Чёрного моря вблизи границ Румынии. Об этом говорится в распространённом 17 августа заявлении британских ВВС.

Сообщается, российский самолёт был обнаружен при входе в район полётной информации Бухареста и следовал в направлении воздушного пространства Румынии.

По утверждению британской стороны, самолёт не передал плана полёта и не отвечал румынской авиадиспетчерской службе, что «создавало угрозу безопасности полётов для всех пользователей воздушного пространства».

В ответ на сигнал быстрого реагирования в небо были подняты британские истребители Typhoon, осуществляющие патрулирование в регионе в рамках миссии НАТО.

«Он (российский самолёт — ИА REGNUM) был перехвачен на расстоянии не менее 20 миль от побережья Румынии. Мы проследовали за ним до тех пор, пока он не покинул зону полётной информации в направлении северо-востока, после чего вернулись на базу», — приводятся в сообщении пресс-службы ВВС Великобритании слова одного из пилотов.

Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.