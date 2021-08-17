Сыктывкар, 17 августа, 2021, 23:00 — ИА Регнум. В Коми план по подготовке жилфонда к зиме выполнен на 68%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ogodom.ru Котельная

По данным ведомства, план по подготовке котельных к отопительному сезону выполнен на 74%, теплосетей — на 84%, водопроводных сетей — на 86%. В муниципалитетах региона к зиме заменили 23,73 км ветхих тепловых сетей и 19,03 км водопроводных.

«В республике сформирован запас топлива: 70,5 тысячи тонн угля, 44,33 тысячи тонн мазута (нефти), 9,8 тысячи куб. м куб. м дров (щепы, брикетов, пеллет)», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотки объявили о начале отопительного сезона.