Турин, Италия, 17 августа, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 17 августа туринский «Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего бразильского форварда из «Сантоса» Каю Жоржи. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. При этом портал transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро. Контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан на пять лет до конца сезона 2025/26.

Логотип Ювентуса

В 2021 году Каю принял участие в 22-х матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предпримет последнюю попытку подписать 23-летнего центрального полузащитника «Сассуоло» и национальной сборной Италии Мануэля Локателли. Сообщается, что туринский клуб предложит «черно-зеленым» 35 миллионов евро за контракт футболиста.