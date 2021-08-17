Главную площадь Мурманска сделают пешеходной
Мурманск, 17 августа, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Мурманске завершился архитектурный конкурс на лучшую концепцию благоустройства главной площади. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, победивший проект предполагает сделать пространство абсолютно пешеходным.
Для реализации идеи нужно будет перекрыть автомобильное движение по улице Воровского от проспекта Ленина и до Ленинградской. К зарослям сирени в центре добавятся новые насаждения, появится уголок арктической природы. Планируется и новое освещение, при этом фонари смогут менять яркость и теплоту в зависимости от потребностей. Появятся скамейки, в том числе закрытые от снега и дождя. В формировании окончательного проекта будет учтено мнение и самих горожан.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на благоустройство Мурманска выделено 2,5 миллиарда рублей.