Мурманск, 17 августа, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Мурманске завершился архитектурный конкурс на лучшую концепцию благоустройства главной площади. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, победивший проект предполагает сделать пространство абсолютно пешеходным.

Nikolay Belyaev Мурманск

Для реализации идеи нужно будет перекрыть автомобильное движение по улице Воровского от проспекта Ленина и до Ленинградской. К зарослям сирени в центре добавятся новые насаждения, появится уголок арктической природы. Планируется и новое освещение, при этом фонари смогут менять яркость и теплоту в зависимости от потребностей. Появятся скамейки, в том числе закрытые от снега и дождя. В формировании окончательного проекта будет учтено мнение и самих горожан.

«Мы планируем провести серию очных встреч с жителями, на которых каждый сможет задать вопросы, высказать предложения, получить ответы от авторов данного проекта, — прокомментировала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. — Мы обязательно будем проводить эту работу, чтобы получить обратную связь и максимально учесть все пожелания при реализации этого масштабного проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на благоустройство Мурманска выделено 2,5 миллиарда рублей.