Нью-Йорк, США, 17 августа, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Американская поп-певиц Леди Гага готовит новый совместный материал с рок-пианистом Элтоном Джоном. Об этом сообщает портал NME.

Heinrich Klaffs Элтон Джон. 1972

Ранее исполнители вместе вели работу над треком «Sine From Above», вошедший в прошлогодний альбом Гаги «Chromatica». В то время как ранняя совместная композиция музыкантов опиралось на поп-музыку и танцевальное звучание, новая версия, как сообщается, должна «шокировать» поклонников. Согласно информации источника, трек будет ориентирован на эксперименты и перейдет от поп-танцевальной песни к экстремально хардкорному драм-н-бейсу.

Несколькими днями ранее Элтон Джон представил ремикс австралийского электронного дуэта PNAU на совместную песню именитого рок-исполнителя «Cold Heart» с британской поп-певицей Дуа Липой. Отметим, что это не первое сотрудничество двух жанрово противоположных исполнителей: в 2012 году PNAU записали с Элтоном Джоном альбом «Good Morning To The Night», состоящий из переработок старых песен британского пианиста.