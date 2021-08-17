Москва, 17 августа, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Руководство московского ЦСКА рассчитывает отдать в аренду 19-летнего российского центрального защитника Вадима Карпова. Об этом 17 августа сообщило издание Sport24. В текущем сезоне воспитанника «красно-синих» не сыграл ни в одном матче чемпионата.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Карпов и Мишкич

В первых четырех матчах нового сезона роль центрального защитника в составе «армейцев» исполняли Игорь Дивеев и Яка Бийол, вернувшийся из аренды в «Ганновер 96».

Всего в составе ЦСКА Вадим Карпов принял участие в 33-х матчах во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России, Лига Европы УЕФА), в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Примечательно, что Вадим Карпов является самым низкорослым центральным защитником в составе ЦСКА. Рост Карпова — 182 см.