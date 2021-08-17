Канберра, 17 августа, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Австралийские рок-музыканты Ник Кейв и Уоррен Эллис записали саундтрек к предстоящему фильму Эндрю Доминика «Блондинка» о модели и символе 1950-х годов Мэрилин Монро. Об этом сообщает The Guardian.

Цитата из к/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». реж Говард Хоукс. 1953. США Мэрилин Монро

Кейв и Эллис также исполнят песню с их нового совместного альбома «Carnage» и сингл «Ghosteen», вышедший на последнем альбоме группы Nick Cave & The Bad Seeds в 2019 году, для нового музыкального фильма Доминика. Кейв и Эллис уже работали с режиссером над его документальным фильмом 2016 года «Еще раз с чувством», в котором рассказывается о записи альбома «Skeleton Tree» Кейва после смерти его сына Артура.

Фильм «Блондинка» появится на больших экранах в следующем году. В главных ролях кинокартины числятся Ана де Армас, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале и Эдриан Броуди.