Севилья, Испания, 17 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Португальская «Бенфика» и «Бетис» из Севильи рассматривают вариант обмены полузащитника. Состав «орлов» пополнит 29-летний опорный полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью. В испанскую команду перейдет 21-летний хавбэк Флорентино, которого авторитетный портал transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро. Об этом 17 августа сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Дмитрий Голубович Вильям Карвалью

Текущее соглашение Флорентино с «орлами» рассчитано на три года до конца сезона 2023/24. Прошедший сезон полузащитник провел в «Монако» на правах аренды.

Вильям Карвалью в прошедшем сезоне сыграл в 27-ми турах испанской Примеры 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота мадридского «Реала» и «Реал Вальядолида».