Вологда, 17 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Череповецкий суд признал виновным врача-невролога в смерти пациента, однако от наказания медик был освобожден.

Врач

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР, подсудимая, являясь заведующей неврологическим отделением и лечащим врачом 26-летнего пациента, с 20 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, оценивая тяжесть его состояния, не назначила ему проведение спиральной компьютерной томографии ангиографии и компьютерной томографии ангиографии по экстренным показаниям. В итоге своевременная диагностика не была проведена, состояние молодого человека ухудшилось, и 21 января он скончался в больнице от повторного острого нарушения мозгового кровообращения.

Приговором суда неврологу было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, с запретом на смену места жительства и выезд за пределы города. Тем не менее, поскольку срок давности по делу истек, от наказания врача освободили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка в Республиканской детской больнице.