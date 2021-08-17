Рим, 17 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники в ночь на вторник, 17 августа, кинули несколько бутылок с зажигательной смесью на территорию резиденции президента Италии в Кастельпорциано.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

Никто не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, вызванные местными жителями. Пожар в парке удалось быстро погасить.

Глава государства Серджо Маттарелла в своем заявлении осудил действия злоумышленников, а также поблагодарил «соседей» за бдительность и пожарных — за оперативность.