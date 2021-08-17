Киев, 17 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. 27-летний правый фланговый защитник киевского «Динамо» и сборной Польши Томаш Кендзера может продолжить карьеру в России. На футболиста, по словам украинских СМИ, претендует московский ЦСКА, готовый предложить за польского футболиста 2 миллиона евро.

ЦСКА

В прошедшем сезоне Украинской Премьер-лиги 2020/21 Томаш Кендзера принял участие в 25-ти турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В начале августа «Локомотив» объявил о выкупе 22-летнего воспитанника ЦСКА Наира Тикнизяна, выступающего на позиции флангового защитника. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В ЦСКА на позиции фланговых защитников могут сыграть лишь Марио Фернандес, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин. В последних матчах на позиции левого защитника главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий наигрывает номинального центрального полузащитника Ивана Облякова.