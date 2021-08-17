Сыктывкар, 17 августа, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Республика Коми ежегодно теряет от двухсот до трехсот врачей. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает БНК.

Mos.ru Врачи

Основные причины потери кадров — миграция, старение кадров, переход в частные клиники и более высокие зарплаты в коммерческом секторе. В 2020 году численность врачей в республике уменьшилась на 2% и составила 3269 человек, среднего медперсонала — на 1,4% и составила 9730 человек (в 2019 году — 9874). Сейчас в республике не хватает 641 медработника.

Как сообщало ИА REGNUM, об острой нехватке медкадров глава Коми заявил еще в ноябре 2020 года — тогда для оказания помощи ковид-пациентам в медучреждения пришлось отправить студентов 4−5 курсов.