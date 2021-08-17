Милан, Италия, 17 августа, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Пока новые фактические власти Афганистана вводят в Кабуле законы шариата, в Италию продолжают прибывать нелегальные мигранты, заявил во вторник, 17 августа, лидер «Лиги», экс-глава МВД Маттео Сальвини.

Dario Chiericoni Маттео Сальвини

В сравнении с периодом, когда Сальвини возглавлял министерство, число высадок увеличилось более чем втрое, хотя до конца 2021 года еще далеко, отметил политик.

Сальвини добавил, что при этом он проходит ответчиком по делу о «насильственном удержании» мигрантов — за то, что защищал границы Италии. «Кое-кто спит» и не видит связи между процессами, подобными афганскому, и теми, что идут в Италии, отметил политик.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.