Москва, 17 августа, 2021, 23:03 — ИА Регнум. TikTok-блогер Валя Карнавал представила новую композицию под названием «Глупенькая девочка». О выходе песни она сообщила в своём Instagram-аккаунте 17 августа.

Скриншот с YouTube Валя Карнавал

Вместе с отрывком нового сингла Валя Карнавал опубликовала видео, в котором играет на барабанной установке. Композиция «Глупенькая девочка» доступна для прослушивания на цифровых площадках с 17 августа 2021 года.

Ранее Валя Карнавал выпустила песню под названием «Ромашки». Премьера композиции состоялась в июне 2021 года.