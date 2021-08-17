Монако, 17 августа, 2021, 21:29 — ИА Регнум. 17 июля в Монако на стадионе «Луи II» французский футбольный клуб «Монако» сыграет с донецким «Шахтером» в рамках первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Soccer0010.com Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Монако»: Радослав Маецкий, Гильермо Марипан, Бенуа Бадиашиле, Кайе Энрике, Джибриль Сидибе, Орельен Тчуамени, Алексей Головин, Юссуф Фофана, Желсон Мартинш, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Педро Виктор, Майкон, Лассина Траоре.

Лидер «Монако» и сборной России Александр Головин в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграл в обоих матчах с пражской «Спартой», в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.