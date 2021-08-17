Дортмунд, Германия, 17 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. 17 августа в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в рамках финала Суперкубка Германии 2021 встретится с мюнхенской «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Napster.com «Бавария» — «Боруссия»

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Ассистенты главного судьи — Майк Пикель и Фредерик Ассмут.

Стартовые составы команд:

«Боруссия» (схема 4−3-1−2): Грегор Кобель — Нико Шульц, Аксель Витсель, Мануэль Аканджи, Феликс Пасслак — Махмуд Дауд, Джованни Рейна, Джуд Беллингем — Марко Ройс — Эрлинг Холанд, Юссуфа Мукоко.

Главный тренер: Марко Розе.

«Бавария» (схема 4−2-3−1): Мануэль Нойер — Альфонсо Дэвис, Дайо Упамекано, Никлас Зюле, Йозуа Киммих — Йосип Станишич, Леон Горецка — Кингсли Коман, Серж Гнабри, Томас Мюллер — Роберт Левандовски.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

В прошедшем сезоне 16-летний Юссуфа Мукоко принял участие в шестнадцати матчах немецкой Бундеслиги 2020/21, в которых отметился тремя забитыми мячами.