Вашингтон, 17 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс поделилась со своими подписчиками фотографией топлес. Она опубликовала её в личном Instagram-аккаунте 17 августа.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

По словам артистки, таким образом она избавляется от собственных комплексов. «У меня было много шоу, где я раздевалась на сцене, и, к моему ужасу, это не всегда выглядело здорово… эти выступления заставили меня стесняться самой себя, думать, что мое тело непривлекательное», — написала Спирс, добавив, что её нынешние обнажённые фото помогают ей понять, что она «красивая» и «чувственная».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд американских СМИ написал о том, что Бритни Спирс собирается дать интервью журналистке Опре Уинфре. В нём она расскажет об опеке над ней её отца Джеймса Спирса.