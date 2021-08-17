Лондон, 17 августа, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Показатели смертности в результате употребления алкоголя превзошли в 2020 году в Шотландии самые высокие значения последних десятилетий, сообщает 17 августа газета The Independent.

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По утверждению издания, в 2020 году в Шотландии было зафиксировано 1190 случаев смерти от алкоголя, что является рекордно высоким числом за период с 2008 года.

Кроме того, по сравнению с 2019 годом смертность от алкоголя выросла на 17%.

По мнению министра здравоохранения Шотландии Мари Тодд, причиной такого явления может быть «локдаун», введенный во время пандемии коронавируса.

«Результаты разных исследований показывают, что те, кто употреблял много алкоголя до пандемии, вероятно, стал выпивать еще больше алкоголя во время локдауна», — заявила Тодд.