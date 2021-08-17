Garbage выпустят переиздание альбома «Beautiful Garbage» к его 20-летию
Лондон, 17 августа, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Американская рок-группа Garbage объявила о переиздании своего альбома «Beautiful Garbage» в честь его 20-летия, сообщает коллектив на своей странице в инстаграм.
Выпущенный 1 октября 2001 года, третий студийный альбом группы включает синглы «Androgyny», «Breaking Up The Girl» и «Shut Your Mouth» и является одним из самых успешных в их дискографии. Он занял шестое место в официальном чарте альбомов Великобритании.
https://www.instagram.com/p/CSrZjlcn2kT/
«Мы хотели отпраздновать юбилей нашего третьего альбома так же, как мы отмечали 20-летие двух предыдущих пластинок, поскольку мы дорожим этим нашим третьим ребенком так же сильно, как и его предшественниками», — рассказывает солистка группы Ширли Мэнсон. Специальное переиздание пластинки состоится ровно через два десятилетия после ее первоначального релиза — 1 октября 2021 года — и должно включить ранее неизданную версию лид-сингла альбома «Androgyny».
Garbage —американскаярок-группа, сформированная в городеМэдисон в1994 году. Коллектив стал известен своим необычным звучанием, выразительным вокалом солистки, а также инновационными средствами обработки звука. Garbage являются одной из наиболее успешных рок-групп1990-х годов. Всего в мире продано более 17 миллионов экземпляров альбомов Garbage.