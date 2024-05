Лондон, 17 августа, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Американская рок-группа Garbage объявила о переиздании своего альбома «Beautiful Garbage» в честь его 20-летия, сообщает коллектив на своей странице в инстаграм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

Выпущенный 1 октября 2001 года, третий студийный альбом группы включает синглы «Androgyny», «Breaking Up The Girl» и «Shut Your Mouth» и является одним из самых успешных в их дискографии. Он занял шестое место в официальном чарте альбомов Великобритании.

https://www.instagram.com/p/CSrZjlcn2kT/

«Мы хотели отпраздновать юбилей нашего третьего альбома так же, как мы отмечали 20-летие двух предыдущих пластинок, поскольку мы дорожим этим нашим третьим ребенком так же сильно, как и его предшественниками», — рассказывает солистка группы Ширли Мэнсон. Специальное переиздание пластинки состоится ровно через два десятилетия после ее первоначального релиза — 1 октября 2021 года — и должно включить ранее неизданную версию лид-сингла альбома «Androgyny».