Москва, 17 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Премьеру фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва вновь перенесли. Об этом 17 августа пишет портал PopCornNews.

Odessa International Film Festival Кинотеатр

По данным портала, в США кинолента появится в кинотеатрах лишь 22 октября 2021 года. А в России фильм покажут на месяц раньше — 16 сентября. Самыми первыми «Дюну» посмотрят жители Франции и Бельгии — премьера состоится 15 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что в фильме «Дюна» сыграли актёры Тимоти Шаламе, Зендая, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа и Стеллан Скарсгард. Картина снята по научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта.