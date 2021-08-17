Екатеринбург, 17 августа, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге досрочно завершили ремонт Блюхеровского моста. Об этом объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона, а также мэр города Алексей Орлов проинспектировали объект после проведённого капитального ремонта. Куйвашев приезжал на крупную дорожную стройку в конце мая. Подрядчики тогда пообещали ему сделать всё для открытия движения раньше срока — к 25 августа. По факту же это произошло ещё раньше.

Всего было отремонтировано более 1500 метров полотна, в том числе и почти 500-метровый путепровод. Рабочие заменили покрытие, деформационные швы, восстановили гидроизоляцию и установили новые бордюры. Все работы обошлись в больше чем 155 млн рублей, из которых 147 млн поступило из областной казны.