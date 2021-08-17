Сува, 17 августа, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы возле архипелага Фиджи, сообщает 17 августа Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Zeml.info Землетрясение

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагается на 731 км юго-восточнее столицы Фиджи города Сува, население которого насчитывает порядка 77,3 тыс. человек.

Очаг сейсмических толчков залегал на глубине 185 км.

Сообщений об угрозе цунами пока не поступало.