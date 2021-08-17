Тамбов, 17 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел рабочую встречу с руководителем управления Росреестра Николаем Ельцовым, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь шла об эффективности использования земель и упрощении процедур получения услуг.

Tambov.gov.ru Глава администрации Тамбовщины Александр Никитин встретился с руководителем управления Росреестра Николаем Ельцовым

Руководитель управления Росреестра по Тамбовской области Николай Ельцов рассказал губернатору Александру Никитину о состоянии дел в сфере земли и недвижимости в регионе. В настоящее время Росреестр реализует ряд проектов, направленных на повышение эффективности использования земель, максимальное упрощение процедур получения услуг, перевод их в электронный формат. Реализация проектов во многом зависит от эффективности взаимодействия Росреестра с региональными органами власти.

По словам Николая Ельцова, благодаря совместной работе с региональными и местными властями, профессиональными участниками рынка недвижимости в Тамбовской области уже удалось достичь положительных результатов. Так, например, в регионе запущен пилотный проект «Электронная ипотека за 1 день». Он позволяет получать право собственности на жилую недвижимость практически на следующий день после обращения в банк. Проект стал возможным благодаря интеграции электронных сервисов Росреестра с кредитными организациями.

В области также начата работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ, в рамках которой из 1,39 млн объектов подлежат актуализации с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 28,8% соответствующих сведений.

Несколько лет активно ведется совместная работа управления Росреестра и администрации Тамбовской области по реализации мер по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями о границах административно-территориальных образований. В ЕГРН уже содержатся сведения о границах муниципальных образований Тамбовской области (99,6%), населенных пунктов (82,6%) и территориальных зон (72,9%). Перед регионом стоит задача увеличить долю внесенных в ЕГРН границ особо охраняемых природных территорий регионального и муниципального значения, границ лесничеств. В полном объеме должны быть установлены границы между Тамбовской областью и соседними с регионами (Пензенской и Рязанской).

В результате соглашения о взаимодействии между Росреестром и администрацией Тамбовской с целью реализации проекта «Земля для стройки» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выявлено шесть земельных участков в городах и районах области для потенциального жилищного строительства, информация о них отображена на публичной кадастровой карте. И эту работу необходимо продолжить.

«Мы скоординируем совместные действия по выявлению максимального количества земельных участков и размещению их на публичной кадастровой карте. Это позволит расширить возможности для жилищного строительства на территории области», — сказал Александр Никитин.

В ходе встречи также были рассмотрены результаты подготовки региона к реализации закона о «гаражной амнистии», возможности проведения комплексных кадастровых работ и активизации проведения муниципального земельного контроля за использованием земельных участков.

Губернатор отметил особое значение для региона успешного исполнения территориальным органом Росреестра функций и задач.

«Цели совместной работы управления и органов власти субъекта, органов местного самоуправления — повысить инвестиционную привлекательность региона, обеспечить более благоприятные условия ведения бизнеса, а значит, поднять уровень удовлетворенности населения и создать новые возможности для развития региона в целом», — сказал Александр Никитин.