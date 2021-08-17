Вашингтон, 17 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Модель и предпринимательница Кайли Дженнер работает над собственным брендом купальных костюмов. Об этом 17 августа пишет издание Page Six.

Скриншот с YouTube Кайли Дженнер

По данным СМИ, новая компания Дженнер называется Kylie Swim. Дата выхода первой коллекции купальников пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кайли Дженнер запустила новую коллекцию декоративной косметики под названием The 24k Birthday collection. Линейка была выпущена в честь 24-летия модели.