Село Желобок, ЛНР, 17 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Район села Желобок (ЛНР) 17 августа подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Валерий Мельников Раиса Шипуля — одна из последних жительниц разрушенного села Желобок в своём доме. Луганская область, Украина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 августа ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР. Применялись тяжёлые миномёты и ПТРК.

Защитники ЛНР вынуждены были открыть ответный огонь по позициям ВСУ.