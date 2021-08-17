Нижний Новгород, 17 августа, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде, одном из восьми выбранных российских городов, будет создан IT-кампус. Об этом стало известно в ходе заседания правительства России.

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Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что такая инфраструктура появится в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Отбор из 27 заявок проводился в соответствии с критериями, которые были утверждены Минобрнауки РФ — интеграция в городскую среду и обеспечение потребности в проживании более 2,5 тысячи человек, участие университетов в программе «Приоритет-2030» и софинансирование проектов из различных источников.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, все указанные восемь заявок полностью готовы к реализации, три из них обеспечены финансированием.

«Это проекты кампусов действительно мирового уровня и национального масштаба. Они дадут дополнительный стимул для развития территорий в Российской Федерации. Совместно с представителями бизнеса мы должны построить не просто новую инфраструктуру: кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа», — добавил Мишустин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что кампус планируется создать в IT-квартале, который появится в историческом центре Нижнего Новгорода. По его мнению, сейчас Нижний Новгород — один из IT-центов России, здесь самое больше число специалистов по этому направлению в стране по соотношению с общей численностью населения — около 30 тыс. человек. При этом отрасль испытывает дефицит в специалистах, нужны еще около 15 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, IT-кампус будет включать образовательные площадки нового IT-факультета на базе Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского на 7 тыс. студентов и общежития на 5,4 тыс. мест. Первый этап проекта включает строительство необходимых площадей под современное и комфортное проживание студентов. На втором и третьем этапах рассматривается создание образовательной инфраструктуры под IT-факультет в исторической части Нижнего Новгорода.