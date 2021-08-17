Москва, 17 августа, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Совместная встреча Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и ЦИК РФ с дипломатами стран ОБСЕ на площадке МИД России во вторник, 17 августа.

Совет Федерации Владимир Джабаров

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Руководитель рабочей группы по мониторингу попыток зарубежного вмешательства в Думские выборы 2021 г. при Комиссии СФ Владимир Джабаров поделился мнением о прошедшем мероприятии:

«Комиссия фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны ряда стран — членов ОБСЕ», — цитирует слова Владимира Джабарова ТМ-канал рабочей группы.

Как отметил сенатор, значительная часть выпадов в адрес России не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан.

«Практически ежедневно мы наблюдаем поток ничем не подкрепленных обвинений в адрес избирательного законодательства нашей страны и информационные атаки на ЦИК. Это позволяет говорить о заранее спланированных попытках дискредитировать голосование как таковое», — заявил он.

Отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить в РФ наблюдательную миссию В. Джабаров назвал «спектаклем». По его мнению, отказ был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей.

«Расцениваем это как коллективную попытку срыва непредвзятого освещения выборов на международном уровне. Именно в этом ключе будем рассматривать отсылки к отсутствию наблюдателей ОБСЕ в комментариях и заявлениях по итогам голосования», — подчеркнул он.

«Предостерегаем все иностранные государства от участия в любых формах вмешательства во внутренние дела нашей страны. Успехом такие попытки не увенчаются, а лишь навредят отношениям между странами. Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ», — заключил сенатор.