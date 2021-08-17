Москва, 17 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Рассмотрение иска исполнителя Стаса Костюшкина к певице Монеточке было перенесено. Об этом 17 августа пишет портал «Канобу».

Елизавета Гырдымова Певица Лиза Монеточка

По данным портала, причиной изменения даты стала неявка артистки в суд. Новое слушание состоится 2 сентября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стас Костюшкин обвинил Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) в плагиате и потребовал от неё 1 млн рублей. По словам артиста, её песня «Мама, я не зигую» похожа на его хит «Женщина, я не танцую».