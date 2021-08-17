Донецк, , 20:43 — REGNUM Обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся район села Весёлое (ДНР), сообщает 17 августа Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Украинские боевики

ВСУ атаковали ДНР в 14:45 мск из гранатомётов и стрелкового оружия. Так, украинские боевики выпустили по ДНР 29 гранат из автоматического станкового гранатомёта и десять — из подствольника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 августа ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР.

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