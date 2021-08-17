Вашингтон, 17 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Американский рэпер Эминем исполнит роль в сериале под названием Black Mafia Family (BMF). Об этом 17 августа пишет издание Billboard.

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По данным издания, музыкант сыграет «белого парня Рика». «Для меня большая честь и благодарность моему хорошему другу Эму за поддержку моего нового шоу BMF», — высказался продюсер сериала, рэпер 50 Cent.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала Black Mafia Family состоится 26 сентября 2021 года на телеканале Starz. События шоу основаны на реальных событиях и рассказывают об организации, которая была основана в 1989 году и занималась незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег в США.