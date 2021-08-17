Москва, 17 августа, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов передал в мэрию Москвы почти 10 тысяч подписей москвичей, выступивших в поддержку бесплатных пересадок на наземном общественном транспорте.

Александр Сайганов Олег Леонов

«Московский транспорт с каждым годом становится удобнее — это очевидно для всех. Однако у жителей ещё остаются некоторые вопросы. В метро бесплатные пересадки были всегда, но те, кто пользуется пересадками на наземном транспорте, вынуждены платить за каждую поездку. Несправедливо получается, что пассажиры автобусов, электробусов и трамваев передвигаются по городу с большими затратами. Считаю, что выходом может стать решение о «бесшовных пересадках»: один раз заплатил и можешь ездить два часа на любом наземном транспорте без доплаты», — заявил Олег Леонов.

Леонов совершил несколько пересадок на наземном общественном транспорте по пути к мэрии Москвы, оплатив каждую из них. В итоге дорога к конечной точке обошлась в три раза дороже, чем если бы он отправился на метро. По словам Олега Леонова, за введение нового тарифа «бесшовных пересадок» его команда собрала более 10 тысяч подписей горожан. Вместе с опросными листами и заявлением Леонов принёс к зданию Мэрии Москвы символический «счастливый билет», олицетворяющий единый билет на весь наземный транспорт.

Даже небольшая, но ежедневная экономия на пересадках за год может стать значительной суммой, которую москвичи могут потратить на благо своих семей, утверждает Олег Леонов.