Пересадки на наземном транспорте Москвы должны быть бесплатны: Олег Леонов
Москва, 17 августа, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов передал в мэрию Москвы почти 10 тысяч подписей москвичей, выступивших в поддержку бесплатных пересадок на наземном общественном транспорте.
Леонов совершил несколько пересадок на наземном общественном транспорте по пути к мэрии Москвы, оплатив каждую из них. В итоге дорога к конечной точке обошлась в три раза дороже, чем если бы он отправился на метро. По словам Олега Леонова, за введение нового тарифа «бесшовных пересадок» его команда собрала более 10 тысяч подписей горожан. Вместе с опросными листами и заявлением Леонов принёс к зданию Мэрии Москвы символический «счастливый билет», олицетворяющий единый билет на весь наземный транспорт.
Даже небольшая, но ежедневная экономия на пересадках за год может стать значительной суммой, которую москвичи могут потратить на благо своих семей, утверждает Олег Леонов.