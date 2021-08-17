Красноуральск, Свердловская область, 17 августа, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в Свердловской области направило на реализацию благотворительных проектов 22,5 млн рублей.

Пресс-служба УГМК

Большая часть средств из этой суммы — 8,7 млн рублей — «детское» направление. Лидирует в данной статье расходов шефская помощь детским дошкольным учреждениям. На втором месте по благотворительным инвестициям — оплата занятий юных красноуральцев в кружках и секциях. Также в числе приоритетных задач — финансирование программы «Здоровый ребенок».

Около 6 млн рублей «Святогор» вложил в поддержку неработающих пенсионеров предприятия. В том числе 4,2 млн составили выплаты ежеквартальной материальной помощи. Более миллиона направлено на оздоровление бывших тружеников комбината.

В рамках своей социальной политики градообразующее предприятие уделяет большое внимание поддержке и развитию спортивной инфраструктуры города. На эти цели за 6 месяцев 2021 года выделено около 4 млн рублей. В числе наиболее значимых проектов — поддержка Спортивной школы Красноуральска, развитие секции настольного тенниса, доплата тренерам, а также помощь МАУ ДС «Молодость».

Большое внимание в рамках благотворительной деятельности уделяется и реализации программ областного правительства, а также совместных проектов администраций городских округов, расположенных на территориях присутствия предприятия. В отчетном периоде на эти цели было направлено свыше 2,6 млн рублей. В числе территорий, где были выполнены подобные мероприятия, — ГО Красноуральск, Кушвинский ГО, включая пос. Баранчинский.

Не обделены вниманием «Святогора» и учреждения культуры Красноуральска. На их поддержку в отчетном периоде было направлено порядка 650 тысяч рублей. Большая часть этих средств — доплата руководителям детских творческих кружков и коллективов.