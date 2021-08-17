Лондон, 17 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Британский актёр Дэниел Крэйг планирует потратить всё своё состояние перед тем, как умереть. Об этом 17 августа пишет портал PopCornNews.

Glyn Lowe PhotoWorks Дэниел Крэйг

В одном из своих интервью Крэйг заявил, что не собирается оставлять наследство своим дочерям. «Я же не хочу оставлять следующему поколению большие суммы… Моя философия такова: прежде чем уйти, нужно потратить свои богатства или же отдать. Лучше потратить их на добрые дела, чем отдать своим детям», — считает артист.

ИА REGNUM напоминает, что состояние Дэниела Крэйга оценивается почти в $176 млн. У актёра есть две дочери от актрис Фионы Лаудон и Рэйчел Вайс.