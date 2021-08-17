Стокгольм, 17 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. С 13 августа число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на один. Такие данные 17 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 659 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 112 958 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2811 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 6 573 678 человек*, вторую — 4 921 526 человек.

По состоянию на 17 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 32 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.

*По состоянию на 13 августа в Швеции первый компонент вакцины получили 6 639 319 человек. Однако до сегодняшнего дня в это число входили лица 16—17 лет. Теперь ведомство приняло решение добавлять в эту графу только совершеннолетних граждан. Поэтому 17 августа в статистику были внесены соответствующие изменения.