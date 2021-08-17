Тюмень, 17 августа, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Цитата из к/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США Недовольный ребёнок

По версии следствия, в Тюмени вечером 16 августа гражданин, находясь на лестничной площадке у входа в подвал в одном из домов по ул. Стартовая, совершил в отношении десятилетнего мальчика действия сексуального характера.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был вскоре задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).