Брюссель, 17 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Гендиректор трассы «Формула-1» Натали Майе была найдена мёртвой в собственном доме. Об этом 17 августа пишет издание Super.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным издания, вместе с Майе были найдены тела её мужа Франца Дюбуа и некой женщины. Сообщается, что супруг гендиректора автодрома убил её вместе с любовницей из-за ревности, а затем застрелился сам.

ИА REGNUM напоминает, что Натали Майе с 2016 года являлась гендиректором бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам», на котором проводятся гонки «Формулы-1». А её супруг Франц Дюбуа был основателем автосерии VW Fun Cup Series — гонках на автомобилях Volkswagen Beetle («Жук»).