Амстердам, 17 августа, 2021, 20:01 — ИА Регнум. 70-летний Луи ван Гал прокомментировал свое назначение на пост главного тренера национальной сборной Нидерландов по футболу: «Моя цель — привести сборную Нидерландов к победе на Чемпионате Мира. Я делаю это не для себя. Я делаю это для футбола Нидерландов. Будь я на месте Королевского футбольного союза Нидерландов, я бы тоже выбрал себя. Поэтому я принял это предложение».

ING Nederland Луи ван Гал

О назначении Луи ван Гала на пост главного тренера сборной Нидерландов было объявлено 4 августа.

1 сентября сборная Нидерландов сыграет со сборной Норвегии в рамках второго тура группы G отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре. Встреча пройдет в Осло на стадионе «Уллевол». На данный момент сборная Нидерландов с шестью очками занимает вторую строчку в группе G.

Последней командой Луи ван Гала был «Манчестер Юнайтед». Нидерландский специалист был уволен с поста тренера команды 30 июня 2016 года после непопадания команды в зону Лиги Чемпионов УЕФА по итогам сезона Английской Премьер-лиги.