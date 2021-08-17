Тверь, 17 августа, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Тверская область и госкорпорация «Роскосмос» намерены продолжить сотрудничество по реализации ряда новых проектов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, было заявлено 17 августа в ходе поездки в Тверскую область гендиректора госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Вместе с губернатором Игорем Руденей глава Роскосмоса ознакомился с работой Тверского вагоностроительного завода — Центром управления производством, вагоносборочным цехом, пообщались с коллективом завода. Отметим, что в 2019 году регион выступил с инициативой стать пилотным в использовании космического мониторинга в разных сферах, в том числе для повышения контроля в лесном комплексе.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области и глава Роскосмоса на Тверском вагонзаводе

«У нас есть соглашение с Роскосмосом, и сейчас в тестовом режиме совместно с МЧС России идёт большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Благодаря этому удаётся справляться с тушением пожаров и недопущением их распространения. Также мы достаточно существенно повысили контроль за работой лесозаготовителей в наших лесах. Высокие технологии Роскосмоса дают нам дополнительные возможности. Рассчитываем, что год за годом наше сотрудничество будет масштабироваться в интересах развития экономики Тверской области», — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава Роскосмоса поблагодарил правительство региона, Тверской вагонзавод за плодотворное сотрудничество.

«Тверская область — один из регионов-активистов, которые применяют технологии Роскосмоса. Мы с губернатором договорились, что регион станет пилотным по реализации ряда новых проектов. Тверской вагоностроительный завод выполняет очень важные задачи в интересах Роскосмоса. Планируем разворачивать в ближайшие годы программы в сфере орбитальной группировки — группировка наблюдения и связи. И сейчас мы обсудили вопрос о том, чтобы создать мобильную услугу для пользователей железных дорог — это постоянная связь в дороге и широкополосный доступ в Интернет», — рассказал Дмитрий Рогозин.